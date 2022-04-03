«سوتس».. بداية قوية تجذب المشاهدين

المصدر: ر

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جذبت الحلقة الأولى من مسلسل «سوتس» الذي تدور أحداثه داخل مؤسسة كبيرة للمحاماة تديرها النجمة صبا مبارك في دور «فريدة»، انتباه المشاهدين في العالم العربي، إذ شهدت أحداث المسلسل بداية قوية ومؤثرة.

قضايا متنوعة

ويرصد المسلسل قضايا وأحداثاً متنوعة في عالم المحاماة بطلتها الفنانة صبا مبارك التي أتقنت دورها في المسلسل بحرفية عالية. وحقق مسلسل «سوتس» النسخة المصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). يشارك صبا مبارك البطولة النجوم آسر ياسين، وأحمد داوود، وتارا عماد، وريم مصطفى. والمسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج طارق الجنايني.

وتجسد صبا مبارك دور «فريدة»، التي درست القانون في الولايات المتحدة الأمريكية، وتدير أحد أكبر مكاتب المحاماة في مصر. تتمتع فريدة بشخصية قوية وذكية، وبالرغم من الهدوء الظاهري في سلوكها وحديثها إلا أنها تضمر الكثير من الصفات القيادية مثل الحزم واللباقة، وهو ما يمكنها من قيادة مثل هذا المكان الذي يعج بالرجال النافذين، سواء كانوا شركاءها في الشركة من المحامين أو عملاء المكتب من رجال الأعمال وأصحاب النفوذ والسطوة.

ذكاء وفطنة

في الحلقة الأولى من «سوتس» بالعربي تستطيع فريدة التعامل بذكاء وفطنة شديدة مع موقفين من هذا النوع. الأول هو خلاف يقع بين واحد من أهم عملاء الشركة وبين المحامي زين ويقوم بدوره النجم آسر ياسين، أما الموقف الثاني فهو صراع بين زين ومحام آخر داخل الشركة هو قدري ويقوم بدوره النجم محمد شاهين، فيما يبدو أنه صراع قديم بين الرجلين.

تجسد النجمة صبا مبارك شخصية فريدة بأداء هادئ ومتقن تستحضر من خلاله موهبتها الكبيرة وخبرتها الطويلة مع الكثير من الشخصيات والأداءات المتنوعة. التباين ما بين الأداء الجسدي والصوتي الهادئ لشخصية فريدة وبين قدرتها على إدارة هذه المواقف والصراعات بين مجموعة من الرجال، باللين تارة وبالحزم تارة أخرى، ينبئ عن شخصية مركبة وليست بسيطة، تضمر أكثر مما تظهر، ويزيد من حماس الجمهور للحلقات التالية للاقتراب أكثر من شخصية فريدة وكيف ستدير الصراعات المستقبلية داخل شركة المحاماة مع تطور الأحداث.

إضافة إلى مسلسل «سوتس» بالعربي، تشارك النجمة صبا مبارك في بطولة مسلسل «توبة» مع النجم عمرو سعد وماجد المصري ودياب، والمسلسل من إخراج أحمد صالح. أحدث أعمال صبا السينمائية فيلم بنات عبد الرحمن الذي شاركت في بطولته وإنتاجه، وشهد عرضه العالمي الأول في الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2021 حيث شارك في المسابقة الرسمية وفاز بجائزة الجمهور.