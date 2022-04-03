نجوى كرم تفاجئ أحد متابعيها بزيارة إلى مقر عمله

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاجأت المطربة اللبنانية نجوى كرم أحد متابعيها بزيارة إلى مقر عمله، مشاركةً جمهورها لقطات من الزيارة المفاجئة.

وأكدت نجوى، في مقطع مصوَّر عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام"، أن المتابع، ويُدعى ميشيل، لم يتوقع المفاجأة، قائلةً: "ميشيل أنت نفسك مش منتظر أني آجي لك اليوم، مش لأنه شيء صعب، لكن لأنه حطناك ببالنا وراح نعمل لك كبسة اليوم".

وانتاب ميشيل صدمة ممزوجة بالفرحة، بعد رؤية النجمة الكبيرة تقف أمامه وسط تصفيق الجمهور.

وبدت نجوى في وقت لاحق من المقطع أثناء دخولها إحدى الصيدليات في لبنان، ووجهت حديثها بشكل مباشر إلى ميشيل قائلةً: "بونجور مسيو، فيني آخد بنادول أزرق"، ليرد عليها الشاب بحالة من الفرح والصدمة قائلاً: "نجوى!".