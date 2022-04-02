لين برازي تطل بأربعة أعمال

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تجولت الممثلة السورية لين برازي بين الإمارات ولبنان وسوريا، لتصوير مشاهدها في أكثر من عمل درامي، ضمن موسم استثنائي سيكون شاهداً على تألقها.

وتتواجد لين برازي في مسلسل «بيوت من ورق»، مع أسامة الحمد، وتم تصوير مشاهده في لبنان. وتؤدي في العمل دور فتاة فقيرة سافرت إلى بيروت، حيث تقيم صديقتها، لتدور الأحداث بشكل شيق حول مشكلة تحدث معها في بيروت.

وتطل لين في مسلسل «الحبيب» مع جود سعيد، وتلعب دور مراسلة حربية تتعرض للحصار من قبل «داعش»، وتدور جملة من الأحداث والمجريات المثيرة. كما تشارك أيضاً في مسلسل «جوقة عزيزة» مع تامر إسحاق، العمل الذي يتوقع الكثيرون أن يحقق نجاحاً مميزاً.

وانتهت لين مؤخراً من تصوير مشاهدها في الفيلم السوري «Fake أپ»، مع المخرج القدير أحمد إبراهيم أحمد، إلى جانب أبرز نجوم الدراما في سوريا. وتؤدي في العمل دوراً وصفته بالرائع، جسدت فيه شخصية فتاة اسمها «سهى»، تدور حولها أحداث شيقة جداً وعفوية للغاية.

يذكر أن النجمة الشابة تواجدت أيضاً في المسلسل الاجتماعي «عازفة الكمان»، وصورت مشاهدها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجسدت خلاله شخصية فتاة متمردة حساسة، تعمل جاسوسة لأحد الأشخاص.