وقف أولى حلقات مسلسل ليلى علوي "دنيا تانية" بسبب مشاهد غير أخلاقية

المصدر: البيان

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قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر اليوم السبت، وقف الحلقة الأولى من مسلسل "دنيا تانية" الذي تقوم ببطولته الفنانة ليلى علوي ويعرض في شهر رمضان الحالي لاحتوائه على مشاهد غير أخلاقية.

وقال المجلس إن منتجي المسلسل لم يحصلوا على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية، وقرروا إذاعته بالتحايل، فضلاً عن احتوائه على مشاهد غير أخلاقية.

كما أكد أنه طالب جميع القنوات الحاصلة على حق العرض بعدم إذاعة أي مصنف غير حاصل على ترخيص.

كذلك شدد على أنه لن يتوانى في تطبيق المعايير التي يتضمنها الكود الإعلامي المعلن عنه، وسيطبق النصوص الواردة في قانونه حال المخالفة التي تندرج من وقف الإذاعة حتى سحب ترخيص القناة نفسها إذا تمادت في المخالفات.

فيما كشف رئيس الرقابة على المصنفات الفنية خالد عبد الجليل، أنه تمت مراقبة الحلقة الأولى بالفعل، غير أن إحدى الفضائيات تحايلت وعرضت الحلقة التي تتضمن المشاهد المحذوفة المحتوية على لقطات منافية وخادشة للحياء والآداب العامة.

يشار إلى أن مسلسل "دنيا تانية" من بطولة ليلى علوي ومجدي كامل ووفاء صادق ومي سليم.

وتدور أحداثه حول مديرة مدرسة تدعى دنيا سالم، تتعرض لصدمة بعد غرق ابنها في حمام السباحة، وفقدان ابنها الثاني النطق بسبب صدمة وفاة أخيه، فتتهم زوجها بالإهمال وتسعى لخلعه.