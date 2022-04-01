قبل عرضه.. يسرا تكشف مفاجأة عن مسلسلها أحلام سعيدة

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة المصرية يسرا، تفاصيل جديدة عن مسلسها «أحلام سعيدة»، الذي من المقرر أن يعرض، غدًا السبت، مشيرة إلى أن العمل كان في الحقيقة فيلمًا سينمائيًا.

وقالت «يسرا» في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»: «مسلسل دمه خفيف، وكنت عاوز اخرج من الدراما، وآخر عمل كوميدي كان مسلسل شربات لوز، ومعانا مخرج رائع ومنتج جامد العدل جروب»، وفقا للمصري اليوم.

وأضافت: «المسلسل تدور أحداثه حول قصة 3 صحاب بيقفوا مع بعض، وأول مرة اعمل حاجة مختلفة كدة، وهخلص تصوير على الاقل خلال 10 أيام وننتهي من تصوير المشاهد بالكامل للمسلسل، وهالة خليل كانت تريد تقديم العمل كفيلم، لكننا طلبنا منها أن يصبح مسلسلا«.

يشار إلى أن مسلسل «أحلام سعيدة» بطولة يسرا، غادة عادل، مي كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشرجي، تأليف هالة خليل، إخراج عمرو عرفة.