عقد قران الممثلين الكوريين الجنوبيين "هيون بين" و"سون ييه-جين"

عقد الممثل الكوري الجنوبي "هيون بين" قرانه على مواطنته الممثلة "سون ييه-جين" أمس الخميس في حفل زفاف خاص، بعيدا عن أعين الجمهور.

وفي ظل إجراءات أمنية مشددة وسرية، بدأ حفل الزفاف في قاعة "غراند ووكرهيل سيئول" (Grand Walkerhill Seoul) في الساعة 4 بعد الظهر بحضور والديهم وأقاربهم وأصدقائهم فقط.

وألقى الممثل "جانغ دونغ-كون"، وهو صديق قديم لممثل "هيون"، كلمة تهنئة في الحفل، بينما غنت المغنية "غومي" أغنية "Give You My Heart"، وهي أغنية أصلية من المسلسل الكوميدي الرومانسي "Crash Landing On You"، الذي اشترك في بطولته الزوجان.

مع بقاء معظم تفاصيل الحفل سرية، حضر العديد من الممثلين والمشاهير في حفل زفاف أحد أكثر الأزواج المحبوبين في كوريا الجنوبية. وكان من بينهم "جانغ" وزوجته "كو سو-يونغ"، و"كونغ يو"، و"كونغ هيو-جين"، و"جي جين-هي"، و"هوانغ جونغ-مين"، و"ها جي-وون".

وعلى الرغم من عدم وجود إحاطة إعلامية أو جلسة تصوير قبل وبعد الحفل، كانت هناك تغطية إعلامية محمومة من قبل الصحافة الكورية. وتجمع حوالي 30 صحفيا في الفندق، كما حاولت بعض الطائرات بدون طيار الحصول على لمحة مصورة عن الحفل والعروس والعريس.

ومن ناحية أخرى، تم إصدار مجموعة من صور الزفاف للعروسين في وقت سابق من اليوم، في حين طلبت الوكالات التي تدير أعمال الزوجين تفهم الجمهور، لأنهما أقاما حفل الزفاف سرا.

وقد أعلن الزوجان عن قرارهما لعقد قرانهما في الشهر الماضي، بعد حوالي عامين من المواعدة بينهما. وبدأت قصة الحب بينهما في مارس 2020 بعد اشتراكهما في فيلم "The Negotiation" ‏(2018) ومسلسل "Crash Landing On You" ‏(؜2019-2020).

وصعد "هيون" إلى النجومية بعد المسلسل التلفزيوني الكوميدي "Nonstop 4"، كما شارك في كل من "My Lovely Sam-soon" و"Secret Garden".

وبرزت "سون" بدورها بعد مشاركتها في فيلمي "Lover's Concerto" و"The Classic" وغيرهما من الأفلام.