شاروخان..«لا بد من دبي» مع كل محطة وإنجاز

المصدر: إعداد ـ فاتن صبح

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لا بد من دبي ليصبح المشهد أجمل وأقوى تأثيراً. ربما أن هذا الأساس والعبارة، باتا مفهوماً وشعاراً راسخاً في أنفس وعقول شتى مشاهير العالم، بينما يعرضون لمعجبيهم وجمهورهم نشاطاتهم ويتفاعلون معهم عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وهو ما تترجم أخيراً في ما ذهب إليه نجم بوليود شاروخان، الذي حط الرحال مؤخراً في دبي بعد جولة تصوير لقطات من عمل منتظر بعنوان «باثان» مع النجمين جون أبراهام وديبيكا بادوكون في إسبانيا.

وتداول رواد مواقع التواصل، بحسب موقع «نيوز 18»، مقطع فيديو قصيراً لنجمهم المحبوب، قالوا إنه لا يمكن أن يكون شاروخان في أحد مراكز التسوق في دبي محاطاً بطاقم من العاملين معه.

كما ظهرت عبر منصات التواصل أيضاً صور لكل من شاروخان وديبيكا مع المعجبين في إسبانيا كما من مطار دبي، وقد بدا شاروخان بشعره المسدول وخصله الظاهرة من تحت قبعة الرأس يرتدي قميصاً أزرق اللون وسروالاً جينز.

وحصدت الإطلالة على بساطتها إعجاب الرواد على مواقع التواصل وانتشرت بسرعة قياسية. أما مخرج العمل سيدارث أناند فتحدث إلى وكالة أنباء آسيا الدولية «إيه إن آي» عن فترة التصوير في إسبانيا قائلاً: «لقد كان التصوير في إسبانيا مذهلاً على نحو فاق التوقعات، وإننا بغاية الحماسة، كما أني سعيد جداً بما تم إنجازه. سيكون الفيلم المنتظر متعة لأعين المشاهدين» وأكد سيدارث أناند أنه يعتزم جعل فيلم «باثان» أضخم إنتاجات الأعمال السينمائية في الهند.

ويسجل «باثان» عودة شاروخان إلى الشاشة الذهبية بعد العمل الذي قدمه عام 2018 بعنوان «زيرو»، كما أنه يضم النجمين جون أبراهام وديبيكا بادوكون. وتركت صور شاروخان بشعره الطويل ولياقته البدنية العالية الجمهور في أعلى درجات الحماسة بانتظار نجمهم في العمل المقرر صدوره في 25 يناير من العام المقبل 2023.