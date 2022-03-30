"الحُبسة" تجبر بروس ويليس على الاعتزال

المصدر: البيان

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أعلنت عائلة نجم هوليوود الأمريكي بروس ويليس (67 عاماً)، الأربعاء، اعتزاله التمثيل نهائياً، بسبب مشاكل صحية أفقدته النطق.

وقالت عائلة بطل سلسلة "داي هارد" عبر منشور يحمل صورته على منصة "إنستغرام": "إلى محبي بروس المذهلين، كعائلة أردنا أن نشارككم أن حبيبنا بروس يعاني بعض المشاكل الصحية وتم تشخيصه أخيراً بفقدان القدرة على الكلام، ما يؤثر في قدراته المعرفية".

وأضاف المنشور: "نتيجة لذلك ومع الكثير من الاهتمام، يبتعد بروس عن المهنة التي تعني الكثير بالنسبة له.. وقت صعب حقاً لعائلتنا ونحن ممتنون جداً لحبكم المستمر وتعاطفكم ودعمكم".

وتابعت العائلة عبر المنشور: "نحن نتحرك من خلال هذا كوحدة عائلية قوية ، وأردنا إشراك معجبيه لأننا نعرف كم يعني لهم.. وكما يقول بروس دائماً: (عش الأمر) ونخطط معاً للقيام بذلك".

ووقع المنشور باسم أفراد عائلة بروس ويليس، بناته: رومر ويليس، وسكاوت ويليس، وتالولا ويليس، ومابيل ويليس، وإيفلين ويليس، إضافة إلى زوجته إيما هيمينغ وزوجته السابقة ديمي مور.

والحبسة حالة تسلب الإنسان قدرته على التواصل. وقد تؤثر في قدرته على التحدث والكتابة وفهم اللغة الشفوية والكتابية.

وعادةً ما تحدث بشكل مفاجئ بعد التعرض لسكتة دماغية أو إصابة في الرأس. لكنها قد تحدث أيضًا تدريجيًا بسبب ورم بطيء النمو في الدماغ أو مرض يسبب ضررًا تدريجيًا ودائمًا (تنكسي). وتتوقف شدة الحبسة على عدد من الحالات، بما في ذلك سبب تلف الدماغ وشدته.