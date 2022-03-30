بعد 4 سنين زواج .. طلاق اليوتيوبر أحمد حسن وزينب

المصدر: البيان

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أعلن اليوتيوبر المصري أحمد حسن، انفصاله عن زوجته زينب بعد زواج دام أربعة سنوات أثمر عن إنجاب طفلين، مؤكدًا أنه يُكن لها كل الاحترام.

وقال «حسن» عبر صفحته على موقع فيسبوك: «قدر الله ومشاء فعل بعد ٤ سنين زواج كانوا اسعد ٤ سنين في حياتنا وربنا رزقنا ب طفلين زي القمر قررنا الانفصال بشكل رسمي وبهدوء وبدون أي خلافات وسنبقي أصدقاء دائما وابدا وستظل زينب أم ولادي وصديقتي التي أكن اليها كل الاحترام وأدعوا الله أن يوفقها فيما هو قادم من حياتها».