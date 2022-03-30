رانفير سينغ ينال الإقامة الذهبية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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حصل نجم بوليوود الشهير رانفير سينغ وعائلته على تأشيرة الإقامة الذهبية من قبل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وذلك بعد الإعلان عن تنصيبه سفيراً لعلامة جزيرة ياس أبوظبي التجارية، حيث استضاف المقر الرئيسي لحلبة مرسى ياس في الجزيرة مراسم تسليم محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة ميرال، تأشيرة الإقامة رفيعة المستوى للفنان سينغ وعائلته لمدة 10 سنوات، بحضور عبدالعزيز الدوسري، مدير إدارة الخدمات المساندة في TwoFour54، وبدرية المزروعي، مديرة إدارة الخدمات الحكومية والسفر في TwoFour54.

«ياس وجهة مميزة»

وأطلقت جزيرة ياس مؤخراً حملة ترويجية خاصة بعنوان «ياس وجهة مميزة» بهدف استقطاب عشاق السفر والرحلات في الهند لزيارة الجزيرة والاستمتاع بتجاربها الاستثنائية. وشارك الفنان رانفير سينغ في فيديو الحملة الذي يصوّر رحلة النجم البوليوودي المشوّقة في جزيرة ياس ويسلط الضوء على مرافقها الترفيهية المتنوعة وعروضها الفريدة وخدماتها الاستثنائية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال رانفير سينغ: «يشرّفني الحصول مع عائلتي على تأشيرة الإقامة الذهبية في دولة الإمارات ضمن هذه الفعالية المميزة على أرض جزيرة ياس. وأود أن أشكر دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على منحي هذا الشرف. كما أتطلع، بصفتي سفير العلامة التجارية للجزيرة، لنشر رسالتها الهادفة إلى تقديم تجارب مرحة وممتعة إلى جانب تسليط الضوء على أبرز الوجهات والمعالم السياحية في إمارة أبوظبي».