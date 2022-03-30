بالفيديو.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بجرأتها ومهارتها في الصيد

المصدر: البيان

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أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بجرأتها ومهارتها في ممارسة هواية الصيد، حيث نشرت على حسابها في الانستغرام مقطع فيديو تظهر فيه في إحدى حدائق لندن وهي تمارس صيد الطيور.

وظهرت صبري مرتدية لباسا خاصا وتحمل بندقية خاصة بهواية الصيد، مما نال إعجاب الجمهور وأشاد بجرأتها ومهارتها.

وتحرص الفنانة المصرية على مشاركة جمهورها ومحبيها أنشطتها وهوايتها اليومية مثل ممارسة اليوغا والرياضة بأنواعها والسباحة والصيد وغيرها من الأنشطة.

ويذكر أنه تم اختيار صبري سفيرة لمنظمة المرأة العربية في لندن، حيث شاركت في حملة "أطلقوا لها العنان" التي تهدف إلى إتاحة الفرص للفتيات الصغيرات من أجل مستقبل أفضل، ومساعدتهن على النجاح، والتشديد على أهمية تمكين المرأة في العالم العربي.