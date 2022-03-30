وفاة الفنان الشعبي المصري فتحي الهواري نجم الفرانكو الصعيدي

المصدر: البيان

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نعت وسائل إعلام مصرية الأربعاء، الفنان الشعبي فتحي الهواري، أحد أبرز أعضاء الفرقة القومية للموسيقى الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون، والذي يوصف بأنه نجم الفرانكو الصعيدي.

وتوفي الهواري عن 70 عاما، وهو فنان شعبي، من مواليد مركز نجع حمادي محافظة قنا، كان ذائع الصيت في القاهرة منتصف الثمانينات وأوائل التسعينات وكان يطلق عليه في القاهرة مطرب الفرانكوصعيدي، لمزجه بين اللغة العربية والإنجليزية في أغانيه، كما شارك ممثلا في مسلسل المنزل الخلفي". وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

ونعى أسامة زغلول، مدير الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، هذا الفنان الشعبي المعروف قائلا على حسابه في موقع التواصل فيسبوك: "فقدت مصر والفن الشعبي نجم الأغنية الشعبية وابن الفرقة القومية للموسيقى الشعبية بعد صراع مع المرض الفنان القدير النجم احمد فتحي سليم الهواري (فتحي الهواري) الذي أثرى الفن المصري بالطرب الشعبي الاصيل رحم الله الفقيد وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان".