صفعة روك ليست الأولى...شاهد ماذا فعل ويل سميث عام 2012

المصدر: وكالات

على الرغم من اعتذاره في بيان خاص على حسابه في "فيسبوك" وقوله "إن العنف بجميع أشكاله سام ومدمر، وكان سلوكي في حفل توزيع جوائز الأوسكار، الليلة الماضية، غير مقبول ولا يغتفر"، إلا أنها لم تكن المرة الأولى التي يستخدم فيها ويل سميث العنف في حياته أمام الكاميرات والإعلام عندما صفع كريس روك في حفل الأوسكار.

ففي عام 2012، وخلال تواجد الممثل ويل سميث في روسيا، وقبل العرض الأول للجزء الثالث من سلسلة Men in Black في موسكو، صفع الصحافي الأوكراني Vitalii Sediuk الذي اشتهر بالمقالب التي يخدع بها النجوم على السجادة الحمراء في ذلك الوقت، كما انه كان يعمل مراسلاً لإحدى القنوات الأوكرانية، وفقا لموقع سيدتي.

وفي التفاصيل، فخلال تواجد الممثل الشهير على السجادة الحمراء اقترب منه Vitalii Sediuk لتقبيله، فما كان منه إلا أن دفعه بعيداً عنه وصفعه على وجهه، ليصرح بعدها بالقول:" إنه محظوظ أنني لم ألكمه"، ويبرر أنه حاول تقبيله في فمه.

فيتالي سيدوك Vitalii Sediuk لم يكن نجماً غنائياً أو تمثيلياً، إنما عُرف بسبب فصوله الغريبة التي يفاجئ بها النجوم على السجادة الحمراء وفي الشوارع والمهرجانات العالمية، فويل سميث لم يكن الأول والوحيد.

وأفعال فيتالي سيدوك عرضته للكثير من المواقف الصعبة، ففضلاً عن الصفعات التي تلقاها من بعض النجوم، والضرب المبرح الذي تلقاه من حراسهم الشخصيين، فقد وقع في قبضة الشرطة أكثر من مرة في العشر أعوام المنصرمة.

هنا بعض النجوم الذين وقعوا ضحية الشاب المهووس، أو "مقبّل النجوم" كما سمّاه البعض:

براد بيت: خلال العرض الأول لفيلم Maleficent عام 2014، قفز الشاب الأوكراني فيتالي سيدوك من بين المعجبين وصفع النجم العالمي براد بيت على وجهه، فسارع الحرس الخاص وشرطة لوس أنجلوس لإلقاء القبض عليه فوراً.

كيم كرداشيان: خلال وجودها في العاصمة الفرنسية منذ أعوام للمشاركة في فعاليات أسبوع الموضة، هاجم سيدوك النجمة واقترب منها بطريقة مخيفة ليقبّلها، فكان له حرسها الخاص بالمرصاد، ولقنه درساً قاسياً. وفي العام 2014، تهجم أيضاً على كيم وكان برفقتها طليقها المغني كانيي ويست ووالدتها كريس جينير.

جيجي حديد: عام 2016 انقضّ على عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني جيجي حديد، وحاول فاشلاً أن يقترب منها ليسرق قبلة وسط العشرات في شارع بمدينة ميلانو الإيطالية.

ليوناردو دي كابريو: احتضن في العام 2014 قدمي الممثل ليوناردو دي كابري بمهرجان Santa Barbara السينمائي.

أديل: أثناء إلقاء المغنية العالمية أديل كلمتها بعد فوزها بجائزة Grammy عام 2013، اقتحم سيدوك المسرح بطريقة غريبة.

أميريكا فيرارا: خلال العرض الأول لفيلم How To Train Your Dragon 2 عام 2014، ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي، فوجئت الممثلة الأمريكية أميريكا فيرارا بـ فيتالي تحت فستانها، على السجادة الحمراء.

برادلي كوبر: صُدم النجم العالمي برادلي كوبر خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز SAG Awards عام 2014، بفيتالي يحتضنه من قدميه، مثيراً موجة من الضحك والسخرية.

حادثة صفع ويل سميث لكريس روك

وكان ويل سميث، وقبل صعوده بدقائق لتسلم جائزة أفضل ممثل عن فيلم king Richard، قد صعد على المسرح لصفع مقدم الحفل الممثل الكوميدي كريس روك، الذي سخر من زوجته جادا بينكيت التي حضرت الحفل حليقة الرأس.

فخلال تقديم كريس جائزة أفضل فيلم وثائقي، قال: "ننتظرك في فيلم GI Jane 2"، في إشارة لإطلالة ديمي مور في الفيلم التي ظهرت فيه حليقة الرأس، وكانت ردة فعل النجم ويل سميث في بداية الأمر طبيعية، بل كان يضحك، لكنها ثوانٍ عديدة حتى شاهد انزعاج زوجته ما دفع ويل للصعود للمسرح وصفعه بقوة، ثم العودة إلى مكانه وتهديده بعدم نطق اسم زوجته مرة أخرى على لسانه.

وخلال كلمته عن حادثة اعتدائه على كريس روك خلال تسلمه جائزة أفضل ممثل برر النجم أن ما فعله كان بدافع الحب؛ حيث قال ويل سميث: "كما أريد أن أعتذر للأكاديمية، ولجميع زملائي المرشحين، فالحب سيجعلك تفعل أشياء مجنونة، ماذا يمكن القول أكثر من ذلك".

وفي اليوم التالي نشر ويل سميث بياناً عبر حسابه الرسمي على موقع " فيسبوك" جاء فيه "إن العنف بجميع أشكاله سام ومدمر، وكان سلوكي في حفل توزيع جوائز الأوسكار، الليلة الماضية، غير مقبول ولا يغتفر.. النكات على حياتي هي جزء من الوظيفة، لكن النكات حول حالة "جادا" الطبية، كانت أكثر من أن أتحملها، وكان رد فعلها عاطفياً".

وأضاف ويل سميث: "أود أن أعتذر لك علناً يا كريس.. كنت خارج الإطار، وكنت مخطئاً.. أشعر بالحرج، وأفعالي لم تكن مؤشراً على الرجل الذي أريد أن أكونه.. لا مكان للعنف في عالم الحب واللطف".

كما قدم النجم اعتذاراً من الأكاديمية والحضور إضافة إلى كل من شاهد الحفل، وعائلة ويليامز التي قدم جزءاً من تاريخها في فيلمه king Richard الذي حصل على دوره به أول جائزة أوسكار في حياته.