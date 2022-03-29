محمد عبده على مسرح الدانة مايو المقبل

المصدر: المنامة ـ البيان

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أضاف مسرح الدانة، الوجهة الترفيهية الأولى من نوعها في مملكة البحرين، اسماً آخر ضمن حفلات العيد، وذلك بالإعلان عن النجم السعودي محمد عبده، والمعروف بالأغاني الخليجية، والذي سيصعد على خشبة المسرح، في يوم الجمعة تاريخ 13 مايو المقبل.

وقال شين تشالمرز، الرئيس التنفيذي لمسرح الدانة: «لقد استضفنا تنوعاً من الحفلات في هذا الموسم بما في ذلك الموسيقى والكوميديا، وكل واحدة منها حققت نجاحاً كبيراً. وهذا يدل على الشغف المستمر للترفيه على مستوى عالمي في مكان على ذي مستوى عالمي، ونتطلع للترحيب بالفنان محمد عبده على خشبة مسرح الدانة».

اشتهر الفنان المعروف باسم فنان العرب، باحتضانه لطبيعة سرد القصص لأغانيه وإشباعها بالعاطفة والألم الناجم عن نشأته. ويعتبر الحفل كأحدث إضافة إلى روزنامة الحفلات المزدحمة التي رسمت الابتسامات على وجوه ما يقرب من 50 ألف معجب منذ افتتاحه في نوفمبر 2021.