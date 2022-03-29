نجل عبد الرحمن أبو زهرة يستغيث لإنقاذ والده ويتهم المستشفى بالإهمال

المصدر: البيان

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اتهم أحمد أبو زهرة، نجل الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة، المستشفى الذي كان يعالج به والده، بالإهمال في علاج والده، مشيرًا إلى أن والده مكث في العناية المركزة منذ 3 أيام، ولم يتردد عليه طبيب ليتابع حالته، كما أكد أن والده أصيب ببكتيريا وهو في العناية نتيجة هذا الإهمال.

ونقل موقع القاهرة 24 عن نجل عبد الرحمن أبو زهرة قوله : والدي بقالوا 3 أيام مفيش دكتور كبير دخل له، أنا بتهم المستشفى بالإهمال في علاجه، وأرجو تدخل السلطات لإنقاذ والدي.

وتابع نجل عبد الرحمن أبو زهرة: بابا جات له بكتيريا من العناية المركزة؛ بسبب الإهمال، ومفيش حد مهتم بيه، ونبهت الأطباء أن يحضروا له طبيب مخ وأعصاب؛ للاطمئنان على حالته، لكن لم يستجب لي أحد.

وتعرض عبد الرحمن أبو زهرة، لوعكة صحية مفاجئة، خلال الأيام الماضية، وأشار نجله وقتها، إلى أن والده فقد الوعي لمدة 3 أيام على التوالي، ليتم بعد ذلك نقله إلى العناية المركزة؛ بعد أن تدهورت حالته الصحية.

وطالب نجل عبد الرحمن أبو زهرة، من جميع محبي الفنان، الدعاء له بالشفاء العاجل، حتى يمر من هذه الأزمة بسلام، ويعود إلى جمهوره وجميع محبيه في أقرب وقت.

وشارك نجل عبد الرحمن أبو زهرة، صورة له مع والده، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليها: ربنا يشفيك ويرجعك لينا ولبيتك ولكل الناس اللي بتحبك بالسلامة، ويا رب تعدي المرة دي على خير.