مصر.. علي جمعة يكشف أسرار محاولة اغتياله

المصدر: البيان

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كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أسرار محاولة اغتياله الفاشلة التي تعرَّض لها عام 2018.

وأوضح مفتي مصر السابق، خلال لقائه أمس على شاشة قناة «صدى البلد»، أن الشباب الذين حاولوا اغتياله كانوا على بعد أربعة أمتار منه.

وقال، أثناء حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي»، إن هؤلاء الشباب قالوا له إن السلاح الذي كان معنا اختفى، لافتاً إلى أنه زحف على الأرض مترين إلى أن دخل المسجد.

وأضاف: «فجّروا منزلي في محافظة الفيوم قبل محاولة الاغتيال بعام، وتم القبض على المجرمين وتمت محاكمتهم»، مؤكداً أن الله ينزل البلاء وينزل معه شيئاً من السكينة.