«إنتِ معلمة» تسجن حمو بيكا وعمرو كمال سنة

المصدر: البيان

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تسببت أغنية «إنتِ معلمة» التي يؤديها كل من حمو بيكا وعمرو كمال في الحكم عليهما بالسجن لمدة سنة.

وذكر موقع «اليوم السابع» الإخباري أن المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية قضت بمعاقبة بيكا وكمال بالحبس سنة، وكفالة 10 آلاف جنيه، لإيقاف التنفيذ، لكل منها وغرامة 10 آلاف جنيه.

وقررت المحكمة براءة الراقصة لورديانا في واقعة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية واستغلالهم مقطع فيديو الأغنية للرقص والغناء للربح منه.

كانت نيابة الشؤون المالية والتجارية في مصر باشرت التحقيقات بقيام كل من مؤدي المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال والراقصة البرازيلية لورديانا ببث مقطع فيديو خادش للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت النيابة إليهم تهمة الإخلال بالآداب الاجتماعي وسوء استخدام وسائل الاتصال والإنترنت وبث فيديوهات، بهدف التربح منها والحصول على أموال مقابل نشرها.

وأُرفق بالمحضر صور وحسابات المتهمين التي تم بث الفيديوهات عليها بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التربح منه وكسب أموال طائلة، فتمت إحالتهم إلى المحكمة.