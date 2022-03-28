بعد الصفعة المدوية.. هل يخسر ويل سميث الاوسكار؟

المصدر: وكالات

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كشف تقرير نشرته صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، أن ويل سميث قد يكون مهددا بخسارة جائزة الأوسكار التي حصل عليها بعد قيامه بصفع الممثل والكوميدي كريس روك، بسبب دعابة غير لائقة حول زوجته المصابة بـ«الثعلبة» خلال حفل توزيع جوائز أوسكار الـ94، الامر الذي اعتبرته ادارة الاوسكار انتهاك وهجوم واعتذار.

وأوضح عدد من المطلعين للصحيفة الأمريكية، أنَّ أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة لديها إرشادات صارمة في قواعد السلوك الخاصة بها، إذ يعتبر تصرف ويل سميث انتهاكا واضحا لها.

وقال مصدر رفيع المستوى في هوليوود للصحيفة بعد الحادث: «ما حدث هو هجوم في الأساس، لقد صُدم الجميع في المسرح وكان الأمر غير مريح للغاية».

واستنكرت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة تصرف ويل سميث على مسرح الأوسكار الليلة الماضية بعد أن صفع الممثل الأمريكي كريس روك لإهانته زوجته جادا بينكت سميث.

وفي تغريدة عبر موقع تويتر، قالت الأكاديمة إنها تدين العنف بأي شكل".

وأضافت " يسعدنا أن نحتفل بالفائزين بجوائز الأوسكار الذين يستحقون هذه اللحظة من التقدير من عائلاتهم ومحبي الأفلام حول العالم.

وبحسب أعضاء في الأكاديمية فإن ما فعله مخالف للوائح وقد تضطر الأكاديمية لسحب جائزة الأوسكار منه وفقا لما ورد في موقع The New York post.

من ناحية أخرى، أصدر قسم شرطة لوس انجلوس بيانا حول الواقعة جاء فيه "كيانات التحقيق في شرطة لوس أنجلوس على علم بالحادث الذي وقع بين شخصين خلال حفل جوائز الأوسكار، وتضمنت الحادثة صفع فرد لآخر، إلا أن الشخص المعني رفض تقديم بلاغ للشرطة، و إذا رغب الطرف المعني في تقرير الشرطة في وقت لاحق ، فستكون دائرة شرطة لوس أنجلوس متاحة لفتح تحقيق

وصعد ويل على المسرح ليضرب الممثل كريس روك الذي مزح حول إصابة زوجة الأول جادا بينكت سميث بالثعلبة.

وفاز سميث بالجائزة عن دوره في فيلم " كينج ريتشارد" حيث جسد دور والد لاعبتي التنس فينيوس وسيرينا ويليامز.

وقد حدثت الواقعة عندما سخر روك من مظهر شعر جادا، وأطلق عليها تسريحة "جيه اي جين" في إشارة لفيلم قامت ببطولته الممثلة ديمي مور وكانت حليقة الرأس.

وبعد ذلك نهض سميث من بين الحضور وقام بصفع روك، مما أصاب روك بالدهشة وقال "ويل سميث قام بضربي".

بعد ذلك عاد سميث إلى مقعده وقال بصوت مرتفع" لا تنطق باسم زوجتي".

وحاول سميث الدفاع عن نفسه في خطاب فوزه، وقال "الحب يجعلك تقوم بأشياء مجنونة".

وأضاف سميث وهو يبكي "أعتذر للاكاديمية وأريد أن أعتذر لزملائي المرشحين. هذه لحظة جميلة".