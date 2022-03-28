نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تطورات حالته الصحية

المصدر: البيان

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كشف نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة تطورات حالته الصحية بعد إعلان دخوله العناية المركزة منذ يومين.

وأوضح أحمد أبو زهرة، حسبما أفادت «بوابة الأهرام»، أن حالة والده حرجة وفي تدهور، وأنه تم نقله إلى مستشفى عسكري.

وقال أحمد: «حالة والدي زي ما هي مفيش أي تطورات غير أنه أصيب بميكروب في المعدة في المستشفي اللي فاتت، وهو ده اللي خلانا ننقله للمستشفى الحالية وهي أحد المستشفيات العسكرية».

وأضاف: «والدي من حوالي أسبوع وقع في المنزل وقعة خفيفة، ولكن بعدها قام واتحرك، وقعدت أنا شخصيا اتكلمت معاه، ولكن بعد مرور يوم بدأت أعراض غريبة تنتابه، وكان بياخد أدوية كتبها له دكتور مخ وأعصاب، وكان الدكتور بيتكلم عن جفاف، وأنه لازم يشرب مياه كتيرة، ولكن للأسف كان بيرفض يشرب مياه بعد ما وقع، وبدأت حالة غريبة تكون عنده يظهر فيها عدم التركيز وعدم إدراك للأشياء اللي حواليه، بعدها اضطرينا ننقله المستشفى، بعد ما دكتور المخ والأعصاب قال لازم رعاية مركزة».

وتابع: «لما راح المستشفى عرفنا إنه كمان عنده كسر في مفصل الحوض الأيمن وكان آخر مرة عرفت أتكلم معاه كلمتين يوم الجمعة اللي فاتت وغير كدة هو مش في وعيه خالص، ومن ساعتها مفيش أي تقدم؛ خاصة أنه لا بياكل ولا بيشرب وطبعا كدة المعدة حتتوقف تماماً».

وأكد أن والده «موجود على أجهزة حالياً لضخ الأكل والسوائل في الجسم علشان موضوع الجفاف، ولكنه واضح إن الجفاف ما زال شديداً ومفيش أي تحسن».