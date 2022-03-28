وفاة الفنان المصري عهدي صادق

المصدر: البيان

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تُوفي الفنان المصري عهدي صادق صباح اليوم الإثنين، عن عمر ناهز 71 عاماً، ‏إثر تعرضه لأزمة صحية ونقله للعناية المركزة.

وأكّد منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية في مصر خبر وفاة الفنان عهدي ‏صادق، بقوله: «الدوام لله وحده، ربنا يرحمه ويحسن خاتمته».‏

يذكر أن الفنان الراحل من مواليد عام 1950 وبدأ حياته الفنية أوائل السبعينيات ‏بأدوار صغيرة، تميز بأسلوبه الهادئ الرصين وموهبته المتميزة، ووصلت أعماله ‏إلى أكثر من 240 عملاً فنياً متميزا.ً

وكان صادق دائماً ما يؤدي الأدوار الصعبة التي تظل في ذاكرة المشاهدين، خاصة ‏التليفزيونية، إذ أثار البهجة في نفوس الجمهور بأدواره في أهم مسلسلات فترة ‏الثمانينيات والتسعينيات فشارك في «ليالي الحلمية» و«الشهد والدموع» و«رأفت ‏الهجان» و«أرابيسك» و«زيزينيا» و«بوابة الحلواني» وغيرها‏.

وكانت آخر أعماله دوره في مسلسل «الفتوة»، حيث جسد شخصية «عم مسعد» ‏وقبله ظهر في عدد من المشاهد ببعض الأعمال ومنها مسلسلات لهفة، هبة رجل ‏الغراب، نصيبي وقسمتك، الجماعة 2، وغيرها.