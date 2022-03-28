وفاة الفنان المصري عهدي صادق
تُوفي الفنان المصري عهدي صادق صباح اليوم الإثنين، عن عمر ناهز 71 عاماً، إثر تعرضه لأزمة صحية ونقله للعناية المركزة.
وأكّد منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية في مصر خبر وفاة الفنان عهدي صادق، بقوله: «الدوام لله وحده، ربنا يرحمه ويحسن خاتمته».
يذكر أن الفنان الراحل من مواليد عام 1950 وبدأ حياته الفنية أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة، تميز بأسلوبه الهادئ الرصين وموهبته المتميزة، ووصلت أعماله إلى أكثر من 240 عملاً فنياً متميزا.ً
وكان صادق دائماً ما يؤدي الأدوار الصعبة التي تظل في ذاكرة المشاهدين، خاصة التليفزيونية، إذ أثار البهجة في نفوس الجمهور بأدواره في أهم مسلسلات فترة الثمانينيات والتسعينيات فشارك في «ليالي الحلمية» و«الشهد والدموع» و«رأفت الهجان» و«أرابيسك» و«زيزينيا» و«بوابة الحلواني» وغيرها.
وكانت آخر أعماله دوره في مسلسل «الفتوة»، حيث جسد شخصية «عم مسعد» وقبله ظهر في عدد من المشاهد ببعض الأعمال ومنها مسلسلات لهفة، هبة رجل الغراب، نصيبي وقسمتك، الجماعة 2، وغيرها.