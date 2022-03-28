ويل سميث يعتذر باكياً لمقدم الأوسكار: "الحب يجعلك تقوم بأشياء مجنونة"

المصدر: د ب ا

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استغل الممثل الأمريكي ويل سميث/53 عاما/ خطابه فوزه بجائزة الاوسكار لأفضل ممثل رئيسي لتقديم اعتذاره عن صفعه للممثل كريس روك بعد السخرية من مظهر شعر زوجته جادا بنيكت سميث.

وقد فاز سميث بالجائزة عن دوره في فيلم " كينج ريتشارد" حيث جسد دور والد لاعبتي التنس فينيوس وسيرينا ويليامز.

وقد حدثت الواقعة عندما سخر روك من مظهر شعر جادا، وأطلق عليها تسريحة "جيه اي جين" في إشارة لفيلم قامت ببطولته الممثلة ديمي مور وكانت حليقة الرأس.

وبعد ذلك نهض سميث من بين الحضور وقام بصفع روك، مما أصاب روك بالدهشة وقال "ويل سميث قام بضربي".

بعد ذلك عاد سميث إلى مقعده وقال بصوت مرتفع" لا تنطق باسم زوجتي".

وحاول سميث الدفاع عن نفسه في خطاب فوزه، وقال "الحب يجعلك تقوم بأشياء مجنونة".

وأضاف سميث وهو يبكي "أعتذر للاكاديمية وأريد أن أعتذر لزملائي المرشحين. هذه لحظة جميلة" ولكنه لم يقدم اعتذار لروك.