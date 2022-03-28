تجاوزت عدة ملايين .. أسعار ما ارتدته ياسمين صبري في آخر إطلالة

المصدر: البيان

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تصدرت الفنانة المصرية ياسمين صبري، تريند «تويتر»، بعد نشرها إطلالتها الجديدة أثناء تواجدها في مؤتمر، يحتفي بنجاحات المرأة العربية في لندن.

وخلال الفعالية، تم تعيين ياسمين صبري سفيرة لمنظمة المرأة العربية، حتى علقت الفنانة على الصور التي نشرتها عبر حسابها على موقع إنستغرام: «تشرفت بمقابلة صاحبة السمو الملكي من ويسكس واللورد پيرڤس من تويد للاحتفال بنجاحات المرأة العربية»، وفقا للمصري اليوم.

هذا، ونالت إطلالة «ياسمين» إشادات واسعة، إذ لفت فستانها أنظار الجمهور، والذي كشفت أنه من تصميم ألبيرتا فيراتي، وبلغ سعره 2370 دولارا، أي ما يقرب من 44 ألف جنيه مصري.

كذلك ارتدت «ياسمين» حقيبة من الماركة العالمية «Dior»، بينما كانت المجوهرات الخاصة بها من العلامة التجارية الشهيرة «cartier».

وارتدت «ياسمين» كذلك عقدًا من الذهب الأبيض، عيار 18 قيراطا، مرصعًا بـ 18 ماسة، و314 ماسة قطع بريانت بإجمالي 17.56 قيراطًا، وصل سعره إلى ما يقرب من 267 ألف دولار، أي ما يعادل ما يقرب من 5 ملايين جنيه مصري.

كما ارتدت قيراطًا من الألماس، موديل «Reflection de Cartier»، موديل كبير، من الذهب أبيض مرصع بـ 19 ماسة قطع بريانت بإجمالي 1.64 قيراط، ومرصع بعدد 10 ماسات أخرى، يبلغ مجموعها 2.25 قيراط، وصل سعره 71 ألف دولار، أي ما يعادل مليونا و300 ألف جنيه مصري.

وبهذا يكون إجمالي مجموع سعر إطلالة الفنانة ياسمين صبري، أثناء مؤتمر إنجازات المرأة العربية في لندن، 6 ملايين و344 ألف جنيهًا مصريًا.

وكانت ياسمين صبري، نشرت مؤخرًا، صورة لها وهي ترتدي الحجاب ومن خلفها الكعبة، وعلقت على تلك الصورة قائلة: «اللهم إني اسألك حبك لي.. ولطفك بي.. وجمالك في.. واسألك من الأخلاق أطيبها».