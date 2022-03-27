رامز جلال يكشف تفاصيل برنامجه الرمضاني 2022

المصدر: البيان

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كشف الفنان رامز جلال عن اسم برنامج المقالب الجديد المقرر طرحه في الماراثون الرمضاني المقبل 2022، عبر قناة «إم بي سي مصر»، موضحا أنه يحمل اسم «رامز موفي ستار».

ونشر «جلال» البوستر الرسمي لبرنامجه، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستغرام»، معلقا: «بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم والله المستعان وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر.. رامز موفي ستار إن شاء الله في رمضان 2022»، وفقا للمصري اليوم.

وظهر الفنان رامز جلال من خلال البوستر بلون شعر أخضر ويقف بـ«ظهره وبيده فانوس رمضان»، في إشارة للشهر الكريم، فيما كشف البوستر عن العديد من «الانفجارات والدخان واللهب» من حوله.

يذكر أن الفنان رامز جلال يستضيف في برنامجه على قناة «إم بي سي مصر» عددا من نجوم الفن، حيث يحمل البرنامج في موسمه الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، بمُشاركة العديد من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.