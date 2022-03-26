لماذا غابت هند صبري عن حفل زفاف ابنة أصالة؟

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة هند صبري عن السبب وراء غيابها عن حفل زفاف ابنة المطربة السورية أصالة نصري.

وأوضحت هند، اليوم، عبر حسابها الشخصي في «إنستغرام»، أن التصوير المكثف لأحد أعمالها منعها من حضور حفل زفاف شام الذهبي.

وأعربت عن سعادتها البالغة بزواج شام، واصفة إياها بـ«الملاك».

وقالت: «شام وأحمد منعني التصوير المكثّف من مشاركتكما هذا اليوم السعيد المبارك المليء بالمشاعر الجميلة الطيبة كقلوبكما الصافية».

وأضافت: «قلبي يرقص بالفرحة كلّما يراك سعيدة يا شام يا ملاك، أتمنّى لك ولأحمد حياة هنيّة سعيدة».

وتابعت: «الله يسعدك يا شام على قد قلبك الحنون ويخلّيلك صولا واخواتك وعزّوز وكل العائلة الكريمة، ويملأ حياتكم كلّها أفراح يا رب، ألف مليون مبروك يا غاليين».

يُذكر أن هند صبري كانت قد أعلنت، منذ عدة أيام، عن تصويرها الجزء الثاني من مسلسل «البحث عن علا»، على «نتفليكس» الذي لقي نجاحاً كبيراً خلال الآونة الأخيرة.