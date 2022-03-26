الفنان عبدالرحمن أبو زهرة في العناية المركزة فاقدا للوعي

المصدر: البيان

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بعد تعافي الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة من فيروس كورونا سقط فجأة مغشياً عليه في منزله ونقل على الفور للمستشفى ودخل إلى العناية المركزة، بأحد المستشفيات الكبرى بمحافظة الجيزة.

ومن جانبه، كشف الموسيقار أحمد أبوزهرة، نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، وفق صحيفة «الوطن»، تطورات الحالة الصحية لوالده، مؤكداً أنه سقط مغشياً على الأرض داخل منزله، بشكل مفاجئ نهاية الأسبوع الماضي، وفقد الوعي.



وأوضح أن عبد الرحمن أبو زهرة، تعرض لكسر في منطقة الحوض مجدداً، ولا يزال فاقداً للوعي داخل العناية المركزة: «حالته زي ما هي، مفيش جديد، ومش عارفين عنده إيه لحد دلوقتي».