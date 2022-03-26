الحكم بإعدام نجل فنان مصري شهير

المصدر: البيان

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حكم القضاء المصري بتأييد حكم الإعدام على نجل فنان مصري شهير.

وقضت محكمة النقض، اليوم، برفض طعن المدان صلاح المرسي أبو العباس، نجل الفنان المرسي أبو العباس، وتأييد حكم الإعدام الصادر ضده من محكمة جنايات الجيزة، حسبما أفاد موقع «بوابة الأهرام».

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد رضا حسين وعضوية المستشارين على حسانين وعادل عمارة وأحمد أمين وهشام الجندي، وتامر الجمال وحسن عبد الحميد وحسام حسين الجيزاوي ومحمد كامل باشا.

كانت محكمة جنايات الجيزة أصدرت حكمها في 2019 بمعاقبة المتهم صلاح نجل الفنان المرسي أبو العباس بالإعدام شنقاً لقتله زوجته وبنتيه عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

وأسندت النيابة العامة للمتهم قتل زوجته هبة الله عادل ابراهيم بأن انقض عليها مطوقاً عنقها، فخارت قواها، وضغط على عنقها حتى أودى بحياتها، كما قتل طفلتيه حبيبه وجنة الله بالطريقة ذاتها.