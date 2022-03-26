حقيقة القبض على نجل أصالة خالد الذهبي في مصر

المصدر: البيان

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نفى خالد الذهبي، ابن النجمة أصالة الأخبار التي ترددت مؤخرا عن القبض عليه في مصر، قائلا "إن هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة وأنا ما اتحبستش، وحاليا أشارك شقيقتي شام فرحتها".

وكانت قد ترددت مؤخرا أخبار تفيد بإلقاء القبض على خالد نجل المطربة أصالة عند عودته من الخارج وبحوزته كمية من المخدرات، وأتى لحضور حفل زفاف شقيقته شام المقام في أحد الفنادق.

وأكد خالد الذهبي، في تصريحات لصحيفة «الوطن» أن أخبار القبض عليه عارية من الصحة، موضحا أنه يحتفل بزفاف شقيقته شام الذهبي، وأنه لا يهتم بأية أخبار سيئة في مثل هذا اليوم لأن ما يهمه أن يفرح بزفاف شقيقته شام.

وتحتفل أصالة بأحد الفنادق الكبرى المطلة على الأهرامات بحفل زفاف ابنتها الطبيبة شام الذهبي.

وأثناء حفل الزفاف أهدت الفنانة أصالة أغنية خاصة لابنتها وزوجها كما فاجأت أصالة الحضور بقصة تعارفها على زوج ابنتها قائلة: «قابلت أحمد وهو طفل عنده 9 سنوات، وطلب وقتها التقط معه صورًا تذكارية، بسبب حبه الشديد لي ولأغاني، ولم أعرف وقتها أن القدر سيجمعنا مرة أخرى، ومتوقعتش إنه هيكون زوج بنتي».

وحرصت المطربة إليسا حضور حفل زفاف شام الذهبي ابنة أصالة وصعدت على المسرح وقدمت عددا من أغانيها كما شاركت أصالة على المسرح في عدد من الأغاني الخاصة بها.