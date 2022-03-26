«أكثر بكثير» تقدم بسام كوسا روائياً

المصدر: دمشق – جمال الصايغ

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قال الفنان السوري بسام كوسا، إن كتابة الرواية كانت أحد المشاريع التي يمكن للشخص أن يفكر أو يحلم بها، ليقول رأياً بوسيلة أخرى، أو يبدي وجهة نظر بقضية ما.

كوسا الغائب عن دراما رمضان هذا الموسم، والذي وقّعَ وسط حشد كبير من وسائل الإعلام، عمله الروائي الأول «أكثر بكثير»، الصادر عن دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع بدمشق، قال لـ«البيان»: الرواية كانت تستهويني دائماً، وحاولت أن أخوض التجربة في هذا المجال.

وأضاف: «كتابة الرواية عمل شاق ومضنٍ، على الرغم من أنه ليس مضمون النتائج، وأنا واثق من أن هناك من سيرحب بهذه التجربة، ومن سيكون ضدها، وهذا ما أعتبره ظاهرة صحية».

وقال كوسا: «قدمت كل ما أستطيع حسب إمكانياتي، فأنا لست روائياً محترفاً، لي تجربة واحدة فقط في القصة القصيرة قبل نحو ربع قرن، وبالتالي فإن العمل هو محاولة وتجريب في حقل لم أخض فيه من قبل، وأتمنى أن يلقى القبول».

كسر التقليد

وتابع: قد يتفاجأ القارئ، فقد حاولت ألا أبني الرواية بالشكل التقليدي المتعارف عليه، هناك كسر للقواعد في بناء العمل التي أعرفها جيداً، لذلك حاولت تقديم بنية أدبية بشكل مختلف، لإيصال الأفكار التي أريد التعبير عنها. «أشعر بالرهبة»، قال كوسا، ولكنني أتمنى أن يصل هذا العمل إلى أكبر شريحة ممكنة، وأقر بأن غالبية من سيقرأ الرواية سيقرؤها لأنني فنان بالدرجة الأولى أعمل في الدراما، مقابل عدد قليل لأنهم من القراء فعلاً.