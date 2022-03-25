بتر ساقي عارضة أزياء أمريكية بسبب كورونا

المصدر: البيان

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خرجت عارضة الأزياء الأمريكية كلير بريدغز من المستشفى في موعد مناسب لتستطيع الاحتفال بعيد ميلادها الحادي والعشرين.

لكن احتفالها هذا العام لم يكن كسابقه، حيث تسبّبت إصابتها بكوفيد-19 منذ بضعة أسابيع بدخولها أحد مشافي فلوريدا بسبب معاناتها من أعراض خطرة، وفقاً لموقع "أستراليا بالعربي".

وكانت كلير قد تلقّت لقاحاً كاملاً ضد كوفيد-19 وبالفحص قالت للأطباء إنها تعاني من ألم حادّ في قدميها تبيّن أنه ناتج عن التهاب عضلة القلب والرئة.

روَت عائلتها للإعلام أن كلير خلقت بمشكلة قلبية، وذلك ما زاد حالتها سوءاً، حيث انقطعت تروية الدموية عن ساقيها نتيجة الضغط الشديد، وأصبح بترهما حلاً وحيداً لتبقى على قيد الحياة.

عادت كلير إلى المنزل منذ عدة أيام واحتفلت بعيد ميلادها الحادي والعشرين مع عائلتها وأصدقائها، وهي تتمتع الحين بصحة جيدة.