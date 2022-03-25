ما سر كتابة الفنان الراحل أحمد حلاوة ممتلكاته لابنتيه؟

المصدر: البيان

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توفي اليوم الجمعة الفنان المصري أحمد حلاوة توفي عن عمر ناهز 73 عاما متأثرا بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، وفقا لنقابة المهن التمثيلية في مصر.

وكان حلاوة قد نُقل إلى المستشفى الشهر الماضي للعلاج من الفيروس لكن حالته الصحية تدهورت في اليومين الأخيرين.

ولد حلاوة في يناير 1949 وعشق التمثيل منذ طفولته فكان المسرح المدرسي هو منطلقه الأول إلى عالم الفن.

درس الهندسة لكنه أصر على تعلم الفنون أكاديميا فحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية ودكتوراه في فلسفة الفنون من رومانيا.

بجانب التمثيل تميز في الإخراج المسرحي وتصميم وتحريك الدمى والنحت وأسس (مجمع حلاوة للعلوم والفنون) المتخصص في الفنون التطبيقية مثل الرسم على الزجاج والديكوباج والتطريز والموزاييك.

الجانب الفني في حياة الفنان الراحل أحمد حلاوة ليس خفيا على محبيه وتلاميذه، ولكن الجانب الإنساني في حياة حلاوة، لا يعرف عنه الكثيرون شيئا، إذ حرص الفنان الراحل على كتابة جميع ممتلكاته لابنتيه «هبة» و«آية»، وذلك وفق ما كشفه في آخر لقاءاته الصحفية ونشرته صحيفة الوطن.

وقال حلاوة: «مش عايز بناتي يستنوا موتي عشان يتمتعوا بفلوسي، أنا عايزهم هما وأحفادي يتبسطوا في حياتي، علشان كده كتبت ليهم كل ممتلكاتي وأموالي».

وأكد حلاوة أنه احتفظ ببعض الأملاك باسمه حتى لا يحرم أصحاب الحق من الحصول على حقهم الشرعي في حالة وفاته، وأشار إلى أنه حصل على فتوى من دار الإفتاء بجواز ذلك التصرف، وأن ما يعطيه لابنتيه في حياته يندرج تحت بند الـ«هبة»، فمن حقه أن يهادي ابنتيه وأحفاده وهو على قيد الحياة.

وأشار حلاوة إلى أنه اقتدى بالفنان رشوان توفيق في ذلك التصرف، وأنه كان متأثرا به في حياته لدرجة كبيرة حتى أنه سمى ابنتيه على اسم ابنتي رشوان توفيق، «هبة» و«آية».

يذكر أن الفنان الراحل شارك في مسرحيات (كلام فارغ) و(كوبري الناموس) و(إيزيس) و(كاليجولا) و(شقلباظ) و(دستور يا أسيادنا) و(طرائيعو).

شارك في أفلام (العذاب امرأة) و(شياطين المدينة) و(أقوى الرجال) و(العيال هربت) و(أمن دولت) و(رد فعل) و(الهرم الرابع) و(سمكة وسنارة) و(بيكيا) و(الرجل الأخطر) و(توأم روحي).

قدم مسلسلات (دموع في عيون وقحة) و(رأفت الهجان) و(الثعلب) و(أيام المنيرة) و(هارون الرشيد) و(اللص والكتاب) و(أهل كايرو) و(نيللي وشريهان) و(الوصية) و(عائلة زيزو) و(الأب الروحي) و(هجمة مرتدة) و(الاختيار 2).

وكان حاضرا في جميع مسلسلات عادل إمام الأخيرة (فرقة ناجي عطا الله) و(العراف) و(صاحب السعادة) و(أستاذ ورئيس قسم) و(عفاريت عدلي علام).

وبالتوازي مع مشواره الفني سلك مسار التدريس الأكاديمي فعمل أستاذا بقسم التمثيل في أكاديمية الفنون وقام بتدريس المسرح في كليات التربية النوعية كما ساهم في تأسيس قسم المسرح بجامعة حلوان وكان يقدم دروسا في التمثيل للهواة عبر قناته الخاصة بموقع يوتيوب.