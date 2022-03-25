المصدر: البيان

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كشفت سامية، ابنة الشاعر المصري الراحل صلاح جاهين، تطورات الحالة الصحية للفنان عهدي صادق، بعد تعرُّضه لأزمة صحية دخل على إثرها العناية المركَّزة في أحد المستشفيات.

وأوضحت سامية، اليوم، عبر حسابها الشخصي في «فيسبوك»، أن النجم الشهير «حالته مش مستقرة، ودخل العناية المركزة امبارح، والزيارات ممنوعة بأمر الأطباء».

وقالت: «شكراً لكل الناس اللي بتتصل وبتبعت عشان تطمئن على عمو عهدي صادق، وباعتذر إني مش عارفة أرد على كل الرسايل والمكالمات».

وأضافت: «هو بيتلقى أفضل رعاية طبية تحت إشراف واهتمام ورعاية صديقه الأستاذ الدكتور رفيق رشاد وفريقه الطبي الأكثر من رائع»، مناشدة جمهوره ومحبيه الدعاء له بالشفاء العاجل.

كان آخر أعمال الفنان عهدي صادق مسلسل «نقل عام»، من إخراج عادل أديب، وبطولة محمود حميدة وسميحة أيوب وسوسن بدر وأحمد بدير وميرهان حسين وريم البارودي ودينا ومحمد محمود عبد العزيز وإيهاب فهمي.

وشارك بالسنوات الأخيرة في مسلسل «الفتوة»، من بطولة النجوم: ياسر جلال ومي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وإنعام سالوسة وليلى أحمد زاهر، والعمل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.