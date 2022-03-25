بعد اعتزاله الغناء.. أدهم النابلسي يحصل على إجازة في أحكام تلاوة القرآن

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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة للمطرب المعتزل أدهم النابلسي بعد حصوله على إجازة في أحكام تلاوة القرآن الكريم من أحد المساجد في الأردن.

وظهر أدهم النابلسي في الصورة، وهو ممسك بدرع موقّع من إمام مسجد أبوعيشة في الأردن، مكتوب عليه: «يتقدم محمد عقل إمام مسجد أبوعيشة بالتهنئة والتبريك إلى الفاضل أدهم النابلسي، بمناسبة إتمامه الإجازة في تلاوة القرآن الكريم، رفعك الله بالقرآن إلى أعلى درجات الجنة، وجعلك مباركًا أينما كنت وموفقًا حينما اتجهت».

وجاء تداول هذه الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو للمطرب أدهم النابلسي وهو يؤذن للصلاة بصوت عذب، فيما وقف المصلون خاشعون من حوله في انتظار بدء الصلاة.

وكان «النابلسي» أعلن اعتزاله في فيديو نشره عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن قرار اعتزاله نهائي ولا رجعة فيه، لاسيما أنه يرى أن مشواره في عالم الفن لا يُرضي الله، ولا يتفق مع أهداف وجود الإنسان على الأرض، ولاقت تصريحاته انقسامًا في الآراء سواء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي أو العاملين في الوسط الفني والغنائي.

واستهل أدهم النابلسي مشواره في عالم الغناء بالمشاركة في برنامج اكتشاف مواهب عام 2013، وبعدها قرر أن يشق طريقه في عالم الغناء، وطرح أولى أغنياته التي حملت عنوان «قصتنا خلصت» وحققت نجاحاً كبيراً وقت عرضها، ولكن في الفترة الأخيرة أعلن اعتزاله العمل في مجال الفن، مشددًا على أنه يراه حرامًا، وأنه جاد في هذا القرار ولن يتراجع عنه.