الفنان عهدي صادق يدخل العناية المركزة

المصدر: البيان

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أعلن الفنان المصري صبري عبد المنعم أن زميله عهدي صادق تعرَّض لوعكة صحية شديدة، نُقل على إثرها إلى العناية المركزة.

وقال عبد المنعم، اليوم، عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»: «صديق العمر عهدي صادق بالعناية المركزة بمركز القاهرة لأمراض الكلى، في حالة غير جيدة»، مناشداً جمهوره ومحبيه الدعاء له بالشفاء.

كان آخر أعمال الفنان عهدي صادق مسلسل «نقل عام»، من إخراج عادل أديب، وبطولة محمود حميدة وسميحة أيوب وسوسن بدر وأحمد بدير وميرهان حسين وريم البارودي ودينا ومحمد محمود عبد العزيز وإيهاب فهمي.

وشارك بالسنوات الأخيرة في مسلسل «الفتوة»، من بطولة النجوم: ياسر جلال ومي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وإنعام سالوسة وليلى أحمد زاهر، والعمل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.