نادية رشاد تكشف سبب ابتعادها عن التمثيل 4 سنوات

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة المصرية نادية رشاد عن السبب وراء ابتعادها عن التمثيل أربع سنوات.

وأوضحت نادية، خلال لقائها اليوم على شاشة قناة «النهار»، أن شكلها هو السبب الحقيقي الذي جعلها تبتعد عن مزاولة الفن طيلة تلك المدة.

وقالت، خلال حوارها مع الإعلاميتين سهير جودة ومفيدة شيحة في برنامج «الستات»: «كنت خايفة ميكنش شكلي زي ما اتعود عليه جمهوري، خاصة بعد التعب اللي شوفته خلال فترة مرضي».

وأعربت عن سعادتها الغامرة بالمشاركة في مسلسل «الطوفان» الذي جسّدت من خلاله دور «الحاجة صفية»، مضيفةً: «كنت سعيدة بهذا الدور الذي جاء بعد توقف أربع سنوات عن مشاركتي في الأعمال الفنية».

وأكدت أن «الطوفان ناقش رسالة مهمة جداً، وهي تغلُّب المال على العلاقات الإنسانية، لدرجة إن الأبناء يقتلوا أمهم من أجل المال».