دبي تستضيف حفلاً فنياً لنخبة من النجوم العرب

المصدر: دبي ـ البيان

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شهدت دبي اليوم حفلاً فنياً ساهراً، حضره الشيخ عبيد بن سهيل آل مكتوم، والعديد من رجال الأعمال والأطباء ونجوم السوشيال ميديا، وعدد من نجوم الفن والدراما، إضافة إلى الحضور الإعلامي الضخم.

بعد مرور الضيوف على السجادة الحمراء، بدأ الحفل بوصلة كوميدية منوعة من الإعلامي هشام حداد، الذي مازح الحضور كعادته ورسم الابتسامة على وجوه الحاضرين، قبل أن يعتلي الفنان السوري حازم الشريف لتقديم وصلته الغنائية، التي ركز فيها إلى جانب أغنياته الخاصة على تقديم أغنيات من التراث السوري والحلبي تحديداً، وتمايل الحضور من فنانين وإعلاميين ونجوم وسائل التواصل الاجتماعي على القدود والموشحات، التي برع في غنائها، وقدم الفنان الشاب إبراهيم فارس وصلة قصيرة كضيف شرف، قبل أن يختم الحفل النجم اللبناني آدم، الذي قدم مجموعة من أغنياته بصوته المميز وحضوره الخاص.

وأعرب الإعلامي هشام حداد عن سعادته بالمشاركة في هذا الحفل قائلاً: «سعادتي كبيرة في المشاركة بحفل يضم هذه الأصوات الجميلة والسعادة الأكبر هي في وجود الأصدقاء النجوم كحضور، وتفاعلوا بشكل جميل مع كل الفئات الفنية».

وقد أعلن رجل الأعمال فادي القصاب وشركاؤه ماهر وهاني خلال الحفل عن افتتاح واحد من أضخم مطاعم دبي، والذي أطلق عليه اسم «أمانوس» تيمناً بسلسلة جبال تحمل الاسم نفسه، وترمز إلى تنوع الأطعمة اللذيذة.