مصر .. وفاة المطرب الشعبي عصام خطاب بسكتة قلبية عن 37 عاماً

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الفنان المصري هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن وفاة المطرب الشعبي عصام خطاب، عن عمر يناهز 37 عامًا.

وكتب شاكر عبر حسابه على تويتر": البقاء لله.. بمزيد من الأسي أنعي المرحوم المطرب عصام خطاب عضو مجلس نقابة الإسكندرية، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وللجمعية العمومية العزاء، ولأهله وأسرته الصبر والسلوان"، وفقا لصدى البلد.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية، بياناً، نعى فيه الفنان الراحل قائلة، «ينعى النقيب وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بها الأخ والزميل المطرب عصام خطاب، بعد صراع مع المرض»، داعين للفقيد بالرحمة ولأهله بالصبر والسلوان.

يعتبر الفنان عصام خطاب، واحدا من أبرز مطربي المهرجانات في الوطن العربي، وهو من مواليد مدينة الإسكندرية، ويبلغ من العمر 37 عاماً، وقدم العديد من الأغاني الشعبية التي حصل من خلالها على الشهرة بين الجماهير، كما يمتلك عصام مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية التي حققت نجاحاً كبيراً.

من أبرز الأغاني التي قدمها خلال مشواره الفني «اعملك إيه» من فيلم قلب أسود، وقد شارك في مسلسل «الباطنية» عام 2009، والمسلسل من تألف إسماعيل ولي الدين، وإخراج محمد النقلي.

أشارت نقابة المهن الموسيقية إلى سبب وفاة الفنان عصام خطاب، جاء بشكل مفاجئ إثر تعرضه لسكتة قلبية، نقل إثرها إلى المستشفى، ولفظ أنفاسه الأخيرة هنا، ونعاه عدد من الفنانين والمطربين في مصر إذ إنّه يعد من أبرز المطربين الشعبيين.