فنانة مصرية تتعرَّض لحادث سير مروّع

المصدر: البيان

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أعلن الفنان المصري أحمد سعد، الشهير بـ«ميشو»، تعرَّض زوجته الفنانة المصرية رحاب حسين لحادث سير كبير.

وقال ميشو، اليوم، عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»: «الحمد لله، قدَّر الله وما شاء فعل، رحاب زوجتي عملت حادثة كبيرة، الحمد لله هي بخير».

ونشر صوراً للسيارة وقد تحطمت من الجزء الأمامي.

يُذكر أن رحاب حسين شاركت في عدد من الأعمال الفنية المهمة، أبرزها: «نسل الأغراب»، و«خيانة عهد»، و«أرض النفاق»، و«حكايات بنات».

وكان آخر أعمالها فيلم «2 طلعت حرب»، إلى جانب النجوم: سمير صبري، وأحمد وفيق، وأحمد مجدي، وياسمين الخطيب، والعمل من إخراج مجدي أحمد علي.