عبير صبري تطالب بإلغاء مجانية التعليم في مصر

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

طالبت الفنانة المصرية عبير صبري بإلغاء مجانية التعليم في مصر.

وأكدت عبير، خلال لقائها أول من أمس على شاشة قناة «إي تي سي»، ضرورة اتخاذ تلك الخطوة، موضحةً أن مجانية التعليم تحمِّل ميزانية الدولة الكثير من الأموال.

وتحدَّثت النجمة الشهيرة، أثناء حوارها مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج «مصر جديدة»، عن دورها في مسلسل «خيانة عهد»، قائلةً إن «الشخص الشرير بيبقى ليه مبررات، واللي شايفه ميعرفش إيه إللي وصّله لكدة».

ووصفت زواجها رجل الأعمال الفلسطيني أيمن البياع بأنه «عقلاني»، منوهةً بأن له مميزات عديدة.

وأضافت: «اتجوزت أيمن عشان تقيل وعاقل وعميق».

وتابعت: «الراجل بيظهر عليه عدم حبه للست الجريئة، لكن هو من جواه بيحبها».