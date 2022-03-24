بعد إعلان طلاقهما.. زوجة معتصم النهار تخرج عن صمتها

المصدر: البيان

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خرجت لين برنجكجي -طليقة الفنان معتصم النهار- عن صمتها، وكتبت كلمات عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستغرام، تلمح فيه إلى واقعة طلاقها التي أحدثت جدلًا خلال الفترة الأخيرة.

وكتبت طليقة معتصم النهار، عبر انستغرام: «نحن ننجو فقط بفضل الله ولطفه وفضله، الحمد لله على ما مضى، والحمد لله على ما نحن الآن، والحمد لله على ما هو آت، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا».

يأتي ذلك بعدما أذاع برنامج MBCTrending، تقريرًا مصورًا عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، أكد من خلاله وقوع الطلاق بين الفنان معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي، وذلك بعد الأنباء التي ترددت حول انفصالهما خلال الفترة الأخيرة.

وقال مذيعي برنامج MBCTrending، أن الطلاق وقع رسميًا بين معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي، وذلك بعد أن قام كلًا منهما بحذف الصور التي تجمعهما، وإلغاء متابعة الآخر.

أزمة معتصم النهار وزوجته

يأتي ذلك بعدما، أثارت لين برنجكجي زوجة الفنان السوري معتصم النهار الجدل السبت بعدما فوجئ الجمهور باختفاء صور زوجها من حسابها على انستجرام، وهو ما أثار التكهنات حول انفصاله عنها أو وجود خلافات بينهما، بعد ان انتشرت شائعات طلاقها.

وبالعودة إلى صفحة "برنجكجي" الموثقة على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستغرام" تبين انها قامت بحذف جميع الصور التي تجمعهما بزوجها.