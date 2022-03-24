نادية عمارة تكشف سبب غيابها عاماً كاملاً (فيديو)

المصدر: البيان

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كشفت الدكتورة نادية عمارة، مقدمة البرامج الدينية في مصر إن الالتقاء بالمشاهدين على الهواء أمر يسعدها، مضيفة أنها حريصة كل الحرص على الظهور الدائم، مهما كانت الظروف.

وأضافت نادية عمارة، في حوار مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء الأربعاء، أنه مهما كانت مجهدة، إلا انها لا تغيب عن الظهور التلفزيوني، وكشفت أنه خلال الفترة الأخيرة تعرضت لإغماء، وذهبت للعلاج لمدة سنة كاملة.

وأوضحت الدكتورة نادية عمارة، مقدمة البرامج الدينية، أنه ذهبت لقسم الطوارئ في إحدى المستشفيات، وحجزت لعشرة أيام، لأنها كانت تعاني من عدم اتزان، والألم في أماكن مختلفة في الجسم، وكلها تراكمات لأنواع مختلفة من الألم.