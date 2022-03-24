توفيق عكاشة: أعيش اكتئاباً وإفلاساً شديدين

المصدر: البيان

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أعلن الدكتور توفيق عكاشة، إصابته بحالة اكتئاب شديدة، لم تحدث له من قبل، وفق ما نقلت "المصري اليوم".

وقال عكاشة في منشور له على صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»، أمس الأربعاء: «عندي حالة من الاكتئاب شديدة، لم تحدث من قبل في حياتي، وأسأل نفسي ما أنا فاعل غدًا، لا شيء».

وتابع: «أعيش وسط جهل لم أتخيل أنه موجود في دنيتي، وفلس لم أتوقعه في حياتي، ولم أتخيل أني أصل إلى هذه الحالة من الفلس المادي، وبكون شركة من الزملاء للشحاتة، فوق الكباري وتحتها».