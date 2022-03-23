الفنان طارق الشيخ يتحدث عن أزمته الصحية بعد خروجه من العناية المركزة

المصدر: البيان

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خرج المطرب الشعبي المصري طارق الشيخ، في فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، طمأن خلاله جمهوره على حالته الصحية، كاشفا عن أن حالته تحسنت.

وقال طارق الشيخ في فيديو: «جمهوري الحبيب أنا صحتي الحمد لله اتحسنت.. حمدا لله ربنا كريم.. وحمدا لله على كل حال.. الحمد لله أنا بخير، شكرًا لجمهوري الحبيب».

وكشفت ابنة المطرب الشعبي طارق الشيخ آخر تطورات الحالة الصحية لوالدها، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، دخل على إثرها أحد المستشفيات.

وقالت مريم ابنة الفنان طارق الشيخ لـ برنامج «et بالعربي»: «والدي خرج من الرعاية المركزة، لكنه مازال متواجدا في المستشفى داخل إحدى الغرف العادية، حتى نطمئن عليه، والأطباء نصحوه بأن يكف عن التدخين».

يشار إلى أن المطرب طارق الشيخ نقل إلى أحد المستشفيات، أمس الثلاثاء، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

ونشر «الشيخ» صورة له وهو على فراش المرض من داخل المستشفى عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الثلاثاء، وعلق عليها قائلًا: «جمهوري الحبيب أرجو الدعاء لي بالشفاء العاجل».