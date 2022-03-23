ابنة الفنان أحمد حلاوة تكشف حقيقة وفاة والدها

المصدر: البيان

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كشفت هبة ابنة الفنان القدير أحمد حلاوة تطورات الحالة الصحية لوالدها حيث وصفتها بأنها خطيرة للغاية، وأنه يتواجد حالياً على جهاز تنفس صناعي، بالإضافة إلى دخوله في حالة غيبوبة، وأضافت باكية:"يا رب الناس اللي كل شوية تكتب إنه مات ترتاح، والدي تعبان جدا ادعوله" وفق اليوم السابع..

وكانت هبة أحمد حلاوة قد قالت في تصريحات تليفزيونية سابقة إن حالة الفنان أحمد حلاوة مستقرة، ولكنه أبدى غضبه الشديد بعد الشائعات التى ترددت بشأن وفاته.

وأضافت ابنه الفنان أحمد حلاوة إن هناك كم محبة كبيرة شعرت به تجاه والدها من قبل الجماهير لم نتوقعه، وتابعت ابنة الفنان أحمد حلاوة : بابا الحمد لله بخير، وتجاوزنا مرحلة الخطر، وتخطى مرحلة وضعه بجهاز الأكسجين، والأمور في استقرار، موضحة أن فيروس كورونا دخل كل الأجهزة الحيوية بجسده ولكن الحالة مستقرة، وقريبا يخرج من المستشفى، ويكمل فترة النقاهة في البيت، وما يتناقل عن وفاته شائعات.

وكانت ترددت أنباء عن وفاة الفنان المصري القدير أحمد حلاوة، عصر اليوم الأربعاء، بعد صراع طويل مع فيروس كورونا، عن عمر يناهز 73 عامًا.

وكتب الفنان محمد محمود، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «إنّا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة الفنان القدير أحمد حلاوة».

ونفى نقيب المهن التمثيلة الدكتور أشرف زكي صحة ما تردد بشأن وفاة الفنان أحمد حلاوة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19".

وأكد زكي أن الفنان القدير أحمد حلاوة مازال في غيبوبة منذ تدهور حالته الصحية بعد إصابته بكورونا وبقائه في المستشفى تحت الرعاية.