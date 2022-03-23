تضارب الأنباء حول وفاة الفنان المصري القدير أحمد حلاوة

المصدر: البيان

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تضاربت الأنباء حول وفاة الفنان المصري القدير أحمد حلاوة، عصر اليوم الأربعاء، بعد صراع طويل مع فيروس كورونا، عن عمر يناهز 73 عامًا.

وكتب الفنان محمد محمود، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «إنّا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة الفنان القدير أحمد حلاوة».



ونفى نقيب المهن التمثيلة الدكتور أشرف زكي صحة ما تردد بشأن وفاة الفنان أحمد حلاوة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19".

وأكد زكي وفق "المصري اليوم" أن الفنان القدير أحمد حلاوة مازال في غيبوبة منذ تدهور حالته الصحية بعد إصابته بكورونا وبقائه في المستشفى تحت الرعاية.