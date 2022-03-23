خطأ عمره 20 عاماً في فيلم شهير للزعيم عادل إمام يثير الجدل

المصدر: البيان

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أحد المشاهد، من فيلم «أمير الظلام»، أثار دهشتهم، إذ اكتشفوا خطأ وصفوه بـ«الغريب»، نظرًا لأنه كان ظاهراً جليًا، ولكن لم ينتبه له أحد طوال 20 عامًا، من وقت بداية عرض الفيلم.

وكشف المشهد، عن رئيس العصابة الذي كان يريد اغتيال أحد الوزراء، أثناء سيره في موكبه، عن طريق شرفة الفنان عادل إمام التي كانت تطل على الموكب مباشرة.

وظهر رئيس العصابة ممسكًا ببندقية، ومن ثم يصوبها تجاه الوزير، ولكن ما لاحظه المتابعون أن البندقية لا يوجد بها مصوّب «سنايبر»، في حين أن المشهد يعرض علامة التصويب على الهدف الذي يريد رئيس العصابة قتله.

كما أن تلك البندقية لا تحمل خزينة للرصاص من الأساس، الأمر الذي جعل المتابعين يمزحون حول ذلك الخطأ، وأبدوا دهشتهم لأنه لم يتم اكتشافه على مدار 20 عامًا من عرض الفيلم.

فيلم «أمير الظلام»، عرض لأول مرة في 2002، وهو من بطولة عادل إمام، شيرين سيف النصر، خالد سرحان، يوسف داوود، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، ضياء عبدالخالق، وظهور خاص ليونس شلبي، ومن إخراج رامي إمام، قصة خالد سرحان وحمدي يوسف، سيناريو وحوار تامر عبدالمنعم وعبدالفتاح البلتاجي.

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