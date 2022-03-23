«الموركس دور إنترناشيونال» تكرم الجسمي وأحلام والسعيد

المصدر: دبي ـ البيان

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أقامت لجنة «الموركس دور إنترناشيونال»، بالتعاون مع JC MEDIA، حفل تسليم جوائزها الأضخم بدورته الدوليّة الأولى في دبي تحت شعار «مسيرة نجاح من بيروت إلى دبي (2000 - 2022)»، في منتجع «أتلانتس- النخلة دبي»، وذلك بحضور حشد كبير من الوجوه الفنية والإعلامية والاجتماعية.

قدم الحفل النجمان أروى ووسام حنا، وقد شملت التكريمات أسماء خليجية وعربية وعالمية عدة نجحت في إثبات وجودها وتميّزها على الساحة الغنائية والتمثيلية خلال عام 2021. وقد عُرض الحفل مباشرةً على قناة «دبي».

وفي هذه المناسبة، قال رئيس لجنة جوائز «الموركس دور» الدكتور فادي الحلو في بداية الحفل: «ها نحن وبعد اثنين وعشرين عاماً وبعد عشرين دورة ناجحة في لبنان، تجول صدفة الموركس الفينيقية عبر البحار لترسوَ على شواطئ دبي وبالتحديد في منتجع أتلانتس النخلة، أحد معالم السياحة المشرّفة في دبي، لتنشر رسالة تكريم المبدعين وتسليط الضوء على الأعمال الفنية والثقافية المتميّزة».

من جهته، قال رئيس لجنة جوائز «الموركس دور» الدكتور زاهي الحلو: «شعار الدورة الأولى من «موركس دور انترناشيونال» هو «مسيرة نجاح من بيروت إلى دبي 2000 - 2022»، وذلك للاحتفال بمشاعر الأخوة والمحبة والتقدير بين هذه الجائزة اللبنانية الجذور والانتماء وإمارة دبي لؤلوة الخليج مدينة الإشعاع والتطور، ملتقى الحضارات، رمز الانفتاح والثقافة والمعارض العالمية».

وحصد الفنان الإماراتي حسين الجسمي «جبل الأغنية العربية» جائزة «أفضل فنان عربي» في جوائز «الموركس دور إنترناشيونال»، ورحّب بضيوف الإمارات من الفنانين والإعلاميين والمنتجين من جميع أرجاء الوطن العربي من خلال فيديو مصوّر عُرض أمام الحضور عبر شاشات الحفل. وقال الجسمي: «أهلاً وسهلاً بأحبابي وكل من يشاهدني اليوم عبر الجائزة القريبة إلى قلبي الموركس دور».

وفازت الفنانة أحلام بأفضل نجمة غنائية وأفضل ألبوم غنائي للعام عن أغنية«حزين»، ووجهت أحلام الشكر لكل القائمين على الجائزة، وقالت: سعيدة بهذا التكريم في بلدي الإمارات بلد الدعم اللا محدود بلد اللامستحيل.

حاضنة الثقافة

وحصدت الفنانة بلقيس جائزة النجمة الغنائية الخليجية للعام وتميّزها بأدائها بكل اللغات واللهجات العربية. ورحبت بالحضور وقالت في كلمتها مساء الخير في بلد الخير وحاضنة الخير وحاضنة الأدب والثقافة والجمال دبي، وأفخر باستضافة بلدي الإمارات أفخم الجوائز العربية جائزة الموركس دور.

وفاز فايز السعيد بجائزة تكريمية عن مجمل مسيرته، وشكر السعيد «الموركس دور» على الجائزة وبارك لكل المكرمين في الحدث.

ونال الفنان الإماراتي حبيب غلوم جائزة تكريمية عن مجمل مسيرته. وكرمت نهلة الفهد بدرع تقديري، كما حصدت الممثلة هدى حسين جائزة الممثلة الخليجية عن مسلسل «كف ودفوف». وحاز مسلسل «الهيبة» جائزة المسلسل العربي للدراما العربية، ونال الممثل تيم حسن جائزة أفضل ممثل عربي عن «الهيبة- جبل»، وفاز الممثل السعودي يعقوب الفرحان بجائزة أفضل ممثل خليجي عن مسلسل «رشاش».