القرية العالمية تستضيف المغنية البريطانية آن ماري

المصدر: دبي ـ البيان

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تستعد المغنية البريطانية آن ماري، الحاصلة على الجائزة البلاتينية في مبيعات الألبومات وصاحبة المواهب المتعددة، للتألق في عرض غنائي سيشعل المسرح الرئيسي للقرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في الإمارات والمنطقة. حيث سيتم تنظيم هذا الحفل بالتعاون مع فيرجن راديو، يوم الأحد 27 مارس الجاري، في تمام الساعة 9 مساءً.

وتربعت آن ماري على عرش الموسيقى البريطانية، بعد إطلاق أغنية 'Don't Play'، فقد استطاعت هذه الأغنية الحفاظ على مركزها كواحدة من ضمن أفضل 10 أغانٍ في المملكة المتحدة لمدة 12 أسبوعاً على التوالي، بالإضافة إلى اعتبارها أهم أغنية إنجليزية لعام 2021 تؤديها نجمة بريطانية.

ولدى آن ماري، النجمة العالمية المولودة في مقاطعة إسِكس، سجل حافل من النجاحات، والتي من ضمنها اختيار 5 من أغانيها ضمن قائمة أفضل 10 أغانٍ في بريطانيا. كما لاقت أعمال النجمة الإنجليزية الشهيرة إقبالاً منقطع النظير من قبل المعجبين منذ أن دخلت المشهد الموسيقي عام 2015. ويعتبر أول ألبوم منفرد لهاSpeak Your Mind - - أكبر ألبوم لعام 2018 في المملكة المتحدة، مع مجموعة من الأغاني الراقصة والممتعة والرومانسية، حيث عزز شهرتها كإحدى النجمات المتميزات من مستوى جديد، وكرمز للأناقة والكتابة الابداعية، وكشخصية قوية تجسد الواقع من خلال الموسيقى الاستثنائية.

ويعتبر هذا الحفل الموسيقي المتكامل، المحطة الأولى في جولة آن ماري العالمية الجديدة «Dysfunctional»، والتي تشمل مجموعة من المدن الكبرى حول العالم مثل لندن ونيويورك ولوس أنجليس وتورنتو.