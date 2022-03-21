أحدث ظهور للفنانة المصرية المعتزلة نورا

المصدر: البيان

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أطلَّت الفنانة المصرية المعتزلة نورا على جمهورها في أحدث ظهور لها.

وظهرت نورا خلال صورة نشرتها الفنانة مي نور الشريف عير حسابها الشخصي في «إنستغرام»، مقدِّمةً التهنئة بيوم الأم لوالدتها النجمة بوسي، وخالتها.

وضمَّت الصورة الحديثة أيضاً سارة، شقيقة مي.

وعلقت مي: «أمي حبيبتي، مامي وخالتي نورا، ربنا يخليكوا ليا فوق راسي وأكون تحت رجليكم».

وقالت: «ربنا يديمكوا نعمة عليا، ودائماً مجمعنا واحنا في أحسن صحة وحال، يا رب انظر إلينا نظرة كرم، ويخليكي ليا يا ساسّو يا بنتي وأختي وصحبتي ويا رب تكونوا راضيين عني بحبكوا».

يُذكر أن نورا اعتزلت الفن وارتدت الحجاب عام 1996، بعد مسيرة فنية قدَّمت خلالها أعمالاً ناجحة، أبرزها: «ضربة شمس»، «العار»، «عنتر شايل سيفه».