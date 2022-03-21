طلاق معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي

المصدر: البيان

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أذاع برنامج MBCTrending، تقريرًا مصورًا عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، أكد من خلاله وقوع الطلاق بين الفنان معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي، وذلك بعد الأنباء التي ترددت حول انفصالهما خلال الفترة الأخيرة.

ووقع الطلاق رسميًا بين معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي، وذلك بعد أن قام كل منهما بحذف الصور التي تجمعهما، وإلغاء متابعة الآخر.

يأتي ذلك بعدما، أثارت لين برنجكجي زوجة الفنان السوري معتصم النهار الجدل بعدما فوجئ الجمهور باختفاء صور زوجها من حسابها على انستجرام، وهو ما أثار التكهنات حول انفصاله عنها أو وجود خلافات بينهما، بعد ان انتشرت شائعات طلاقها.

وبالعودة إلى صفحة "برنجكجي" الموثقة على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" تبين انها قامت بحذف جميع الصور التي تجمعهما بزوجها.

ورفض معتصم النهار التعليق على أنباء انفصاله عن زوجته طوال الفترة الماضية، ولكنه ألمح لوجود خلافات بينهما بسبب عدم التوافق.