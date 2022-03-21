أصالة تحتفل بعقد قران ابنتها شام الذهبي

المصدر: البيان

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احتفلت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، بعقد قرانها على أحمد هلال في حفل عائلي بسيط ضم العائلة وعدد من الأصدقاء فقط.

نشرت شام الذهبي عدداً من صور عقد القران عبر خاصية ستوري على حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام والتي ظهرت فيها لحظات عقد القران.

وكشفت الصور عن وجود والدها أيمن الذهبي، والذي ظهرت شام تحتضنه أثناء إتمام إجراءات عقد القران، والداعية مصطفى حسني وعدد من الأصدقاء. وكذلك احتفلت مع والدتها الفنانة أصالة، ونشر عدد من أصدقائها عدة صور وفيديوهات من حفل عقد القران ومن كواليس الحفل.

ولم تكشف شام الذهبي حتى الآن عن تفاصيل حفل زفافها كاملة إلا أنها تحدثت عن بعض التفاصيل في الفترة الأخيرة إلا أنها لم تكن كما أعلنت عنه.

ويبدو أن موعد حفل الزفاف قد تم تأجيله، بعدما أعلنت شام الذهبي في مقابلة أخيرة لها مع برنامج ET بالعربي إنها ستحتفل بزفافها في يوم 15 مارس، ولكنها احتفلت بعقد قرانها الليلة قبل حفل زفافها والذي لم تكشف عن موعده الجديد.

يذكر أن شام الذهبي أعلنت في أبريل الماضي خطوبتها على رجل الأعمال المصري أحمد هلال من خلال عدد من الصور التي نشرتها على تطبيق إنستقرام.